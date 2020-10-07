Кандидату в мери Харкова Фельдману подарували майже 100 мільйонів гривень

Подарунок від мами у грошовій формі був зроблений 28 вересня

Подарунок від мами у грошовій формі був зроблений 28 вересня

Фото: Facebook

Народний депутат України і кандидат у мери Харкова від «ОПЗЖ» Олександр Фельдман задекларував подарунок у розмірі майже 100 млн грн.

Про це стало відомо з декларації нардепа, опублікованої на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє RegioNews. Згідно з декларацією, 28 вересня мама депутата, Іда Лейбівна Фельдман подарувала синові 98,9 млн грн. Нагадаємо, 25 вересня Олександр Фельдман зареєструвався кандидатом в мери Харкова.

.