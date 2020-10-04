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04 жовтня 2020, 16:57 5

Михайло Добкін знявся з виборів мера Харкова

04 жовтня 2020, 16:57 5
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Причина такого вчинку – поліпшення здоров'я Геннадія Кернеса
Фото з відкритих джерел
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Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова у зв'язку з тим, що Геннадій Кернес йде на поправку.

Про це він сам написав у своєму телеграм-каналі, інформує RegioNews.

Шановні харків'яни, дорогі друзі.
Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана.
Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку",- повідомив Михайло Добкін.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва. Однак після того, як захворів основний кандидат на пост мера Харкова Геннадій Кернес, Михайло Добкін заявив, що буде балотуватися на посаду мера Харкова.

Пізніше Добкін пообіцяв зняти свою кандидатуру на виборах мера Харкова, як тільки повернеться Кернес, бо, мовляв балотується для підстраховки, якщо Кернесу доведеться знятися з виборів.

Кернес прокоментував похід Добкіна в мери Харкова. Він заявив, що вважає висунення Добкіним своєї кандидатури недружнім кроком.

Михайло Добкін Геннадій Кернес мер Кандидат вибори Харьків
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