17:30  05 жовтня
Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам
11:12  05 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі
17:40  05 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксований один обстріл
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2020, 16:25 2

У миколаївський міськвиборчком другий день поспіль викликають поліцію

05 жовтня 2020, 16:25 2
Читайте также на русском языке
Голова міськвиборчкому, яка знайшлася після зникнення, написала заяву на своїх колег, які працювали вчора
Голова міськвиборчкому, яка знайшлася після зникнення, написала заяву на своїх колег, які працювали вчора
Фото: 0512.ua
Читайте также
на русском языке

Голова миколаївського міськвиборчкому Тетяна Павлова написала заяву в поліцію на членів комісії, які вчора проводили засідання і викликали поліцію і ДСНС щоб відкрити сейф з документами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 0512.ua.

5 жовтня міськвиборчкому Миколаєва у вчорашньому складі вдалося зібратися, щоб за рішенням суду проголосувати за реєстрацію кандидатів у депутати від трьох політсил.

За станом на 15:45 з`явилася зникла учора голова Тетяна Павлова і викликала правоохоронні органи, щоб написати заяву через вчорашній злом кабінету і сейфу.

Також вона зазначила, що засідання було анонсовано на 16:00, а все, що відбувалося до цього часу незаконно. Вранці ж Павлова була відсутня і члени комісії вирішили розпочати засідання у її відсутність, щоб приготувати постанови про територіальні списки, тому що 5 жовтня – останній день реєстрації кандидатів.

За словами Павлової, ті члени комісії, які приймали присягу в суботу, робили це незаконно, тому що на момент прийняття ними присяги були присутні лише 9 осіб комісії, а має бути мінімум 10.

Нагадаємо, що вчора, 4 жовтня члени міськвиборчкому зламали кабінет, сейф, щоб розпочати засідання, так як виданий на вахті ключ, не підходив до замків. При огляді вмісту сейфа не знайшли реєстраційні документи деяких партій. Ближче до ночі їх все ж виявили в зламаному кабінеті.

поліція засідання Миколаїв голова ТВК документ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Запоріжжі порушили справу через розкрадання місцевого бюджету депутатами
05 жовтня 2020, 13:57
У багатоповерхівці Львова стався вибух, постраждала людина
05 жовтня 2020, 13:37
На Одещині затримали группу іноземців, члени якої викрали з банкоматів понад 3 млн гривень
05 жовтня 2020, 12:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »