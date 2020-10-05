У миколаївський міськвиборчком другий день поспіль викликають поліцію

Голова міськвиборчкому, яка знайшлася після зникнення, написала заяву на своїх колег, які працювали вчора

Голова міськвиборчкому, яка знайшлася після зникнення, написала заяву на своїх колег, які працювали вчора

Фото: 0512.ua

Голова миколаївського міськвиборчкому Тетяна Павлова написала заяву в поліцію на членів комісії, які вчора проводили засідання і викликали поліцію і ДСНС щоб відкрити сейф з документами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 0512.ua.

5 жовтня міськвиборчкому Миколаєва у вчорашньому складі вдалося зібратися, щоб за рішенням суду проголосувати за реєстрацію кандидатів у депутати від трьох політсил.

За станом на 15:45 з`явилася зникла учора голова Тетяна Павлова і викликала правоохоронні органи, щоб написати заяву через вчорашній злом кабінету і сейфу.

Також вона зазначила, що засідання було анонсовано на 16:00, а все, що відбувалося до цього часу незаконно. Вранці ж Павлова була відсутня і члени комісії вирішили розпочати засідання у її відсутність, щоб приготувати постанови про територіальні списки, тому що 5 жовтня – останній день реєстрації кандидатів.

За словами Павлової, ті члени комісії, які приймали присягу в суботу, робили це незаконно, тому що на момент прийняття ними присяги були присутні лише 9 осіб комісії, а має бути мінімум 10.

Нагадаємо, що вчора, 4 жовтня члени міськвиборчкому зламали кабінет, сейф, щоб розпочати засідання, так як виданий на вахті ключ, не підходив до замків. При огляді вмісту сейфа не знайшли реєстраційні документи деяких партій. Ближче до ночі їх все ж виявили в зламаному кабінеті.