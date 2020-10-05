Роман Гах: У місцевих виборах я побачив можливість реально змінити Борщагівку на краще

Роман Гах упевнений, що його програму можна реалізувати вже найближчим часом

Роман Гах упевнений, що його програму можна реалізувати вже найближчим часом

Фото з відкритих джерел

Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах бачить в місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, можливість реально змінити Борщагівку на краще

Про це він розповів в інтерв'ю порталу KV, передає RegioNews.

Це було для мене непросте рішення. Я в принципі ніколи не прагнув і зараз не хочу займатися політикою, принаймні в її українському розумінні. Мені здається, що українська політика - це скоріше політиканство. Пусті балачки, філософствування і обіцянки, які можна не виконувати ... А я не філософ і не теоретик, я - практик. Якщо я бачу проблему, я шукаю можливість її вирішити і вирішую. Вже більше 10 років на чолі житлосервісів я займаюся саме цим. Вирішую ті проблеми жителів Борщагівки, які я можу вирішити на своєму рівні", - сказав Роман Гах.

Він зазначив, що багато проблем громади можна вирішити тільки на посаді глави ОТГ.

Є такі проблеми, які можливо вирішувати тільки на посаді голови ОТГ, і їх накопичилося дуже багато. Мені ці проблеми дошкуляють не менш, ніж іншим жителям. І в цих місцевих виборах я побачив можливість реально змінити Борщагівку на краще, і вважаю, що такою можливістю не можна не скористатися", - наголосив кандидат.

Роман Гах додав, що децентралізація і об'єднання в ОТГ дають Борщагівці нові можливості, і це не тільки новий бюджет, який завдяки децентралізації повинен збільшитися вдвічі - до 800 млн грн, а ще й можливість об'єднання зусиль для вирішення комплексних проблем, які хвилюють і Софіївку, і Петропавлівку, і Чайки.

За словами Гаха, для вирішення цих проблем він зі своєю командою розробив програму змін Борщагівської ОТГ, і ці зміни зроблять громаду "по-справжньому новою".

Я дуже багато спілкуюся з жителями Борщагівки. Робив це і до того, як став кандидатом в голови, в якості директора житлосервісів, продовжую такі зустрічі і зараз. І при кожному такому спілкуванні я постійно чую скарги в більшості своїй на одні й ті ж проблеми. Це відсутність державних шкіл, нестача дитячих садків, постійні затори на в'їзд і виїзд з території ОТГ, відсутність нормального медичного обслуговування, нестача упорядкованих парків, скверів та місць відпочинку і проблеми зі старими комунікаціями водопостачання, водовідведення та електропостачання", - сказав він.

Гах підкреслив, що саме на вирішенні цих кричущих проблем і зроблений акцент в його програмі.

І це не просто обіцянки, це план заходів, який можна буде починати реалізовувати вже в найближчий час", - додав кандидат на посаду глави Борщагівської ОТГ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу".

Нагадаємо також, що Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити низку основних проблем громади, які потребують першочергового вирішення.

Читайте також: Роман Гах. Досьє.