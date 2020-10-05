Суд відновив розслідування фальсифікації доказів у справі Шеремета
5 жовтня Шевченківський районний суд Києва скасував постанову слідчого ДБР про закриття провадження щодо можливої фальсифікації справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це у Facebook повідомляють адвокати підозрюваних, передає RegioNews.
Вони вважають, що експертиза, на основі якої слідчі намагаються довести вину однієї з підозрюваних Яни Дугарь, має ознаки фальсифікації.
Спочатку ДБР три місяці не реєструвало заяву про злочин, ховаючись між адресами. Після нашої апеляції зареєстрували, але два місяці "порозслідували" і винесли постанову про закриття”, - йдеться в повідомленні.
Адвокати підозрюваних стверджують, що слідчі ДБР "допитали "психолога по ході" і головного слідчого, а "ті сказали, що нічого не фальсифікували та й по всьому - винесли постанову про закриття”.
Вони також заявили, що в суді ДБР пробувало сховатися за різними адресами.
На щастя, на суддю це враження не справило, постанову про закриття справи проти фальсифікаторів скасував, направив на додаткове розслідування”, - повідомляють адвокати підозрюваних.
Нагадаємо, справа Шеремета: Європейський суд з прав людини отримав заяву від Антоненка.
4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.
28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою вину.