Суд відновив розслідування фальсифікації доказів у справі Шеремета

Раніше його закрило Державне бюро розслідувань

Раніше його закрило Державне бюро розслідувань

Фото: Facebook

Про це у Facebook повідомляють адвокати підозрюваних, передає RegioNews.

Вони вважають, що експертиза, на основі якої слідчі намагаються довести вину однієї з підозрюваних Яни Дугарь, має ознаки фальсифікації.

Спочатку ДБР три місяці не реєструвало заяву про злочин, ховаючись між адресами. Після нашої апеляції зареєстрували, але два місяці "порозслідували" і винесли постанову про закриття”, - йдеться в повідомленні.

Адвокати підозрюваних стверджують, що слідчі ДБР "допитали "психолога по ході" і головного слідчого, а "ті сказали, що нічого не фальсифікували та й по всьому - винесли постанову про закриття”.

Вони також заявили, що в суді ДБР пробувало сховатися за різними адресами.

На щастя, на суддю це враження не справило, постанову про закриття справи проти фальсифікаторів скасував, направив на додаткове розслідування”, - повідомляють адвокати підозрюваних.

Нагадаємо, справа Шеремета: Європейський суд з прав людини отримав заяву від Антоненка.

4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою вину.