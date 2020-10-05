Завтра в Харкові попрощаються з жертвами авіакатастрофи Ан-26
У Харкові 6 жовтня на площі Свободи відбудеться церемонія із загиблими в результаті катастрофи АН-26 під Чугуєвом.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що початок церемонії о 10:00. У зв'язку з цим у першій половині дня буде перекрито рух транспорту на прилеглих вулицях.
З 9:30 до 12:00 буде перекрито рух по вул. Сумській: від вул. Жон Мироносиць до пр. Незалежності, а також по вул. Трінклера: від пр. Незалежності до площі Свободи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.
У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.
Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.