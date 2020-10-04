10:12  04 жовтня
В Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби
17:58  04 жовтня
Пожежі на Луганщині: з восьми осередків загорання ліквідовані чотири
18:28  04 жовтня
На Донбасі окупанти чотири рази обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2020, 15:27 3

У Києві на пішохідному переході маршрутка збила трьох людей, є загиблі

04 жовтня 2020, 15:27 3
Читайте также на русском языке
За словами водія, у маршрутки відмовили гальма
За словами водія, у маршрутки відмовили гальма
Читайте также
на русском языке

У Києві сьогодні, 4 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі, одна жінка померла, ще дві людини постраждали.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Київ Оперативний", пише RegioNews.

Зі слів свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а водій маршрутного таксі, що не зупинився і збив трьох пішоходів.

Одна жінка залишилася під автобусом і швидка, яка приїхала на місце, констатувала факт смерті. Ще двох людей госпіталізували. Трохи пізніше водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма", — йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Подробиці аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса зіткнулися фури і мікроавтобус, є постраждалі .

Київ ДТП аварія загиблі поліція маршрутки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Миколаєві на засідання міської ТВК довелося викликати поліцію і ДСНС
04 жовтня 2020, 13:38
У Верещук своє бачення креативу – Євгенія Кулеба
04 жовтня 2020, 12:14
В Одеській області посеред вулиці розстріляли місцевого жителя
03 жовтня 2020, 17:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »