У Києві на пішохідному переході маршрутка збила трьох людей, є загиблі

За словами водія, у маршрутки відмовили гальма

За словами водія, у маршрутки відмовили гальма

У Києві сьогодні, 4 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі, одна жінка померла, ще дві людини постраждали.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Київ Оперативний", пише RegioNews.

Зі слів свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а водій маршрутного таксі, що не зупинився і збив трьох пішоходів.

Одна жінка залишилася під автобусом і швидка, яка приїхала на місце, констатувала факт смерті. Ще двох людей госпіталізували. Трохи пізніше водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма", — йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Подробиці аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса зіткнулися фури і мікроавтобус, є постраждалі .