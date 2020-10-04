У Києві на пішохідному переході маршрутка збила трьох людей, є загиблі
За словами водія, у маршрутки відмовили гальма
За словами водія, у маршрутки відмовили гальма
У Києві сьогодні, 4 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі, одна жінка померла, ще дві людини постраждали.
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Київ Оперативний", пише RegioNews.
Зі слів свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а водій маршрутного таксі, що не зупинився і збив трьох пішоходів.
Одна жінка залишилася під автобусом і швидка, яка приїхала на місце, констатувала факт смерті. Ще двох людей госпіталізували. Трохи пізніше водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма", — йдеться в повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група. Подробиці аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса зіткнулися фури і мікроавтобус, є постраждалі .
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