Завтра в Харькове попрощаются с жертвами авиакатастрофы Ан-26

В центре города перекроют движение транспорта

В центре города перекроют движение транспорта

В Харькове 6 октября на площади Свободы пройдет церемония с погибшими в результате катастрофы АН-26 под Чугуевом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.

Отмечается, что начало церемонии в 10:00. В связи с этим в первой половине дня будет перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.

С 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул.Сумской: от ул.Жен Мироносиц до пр.Независимости, а также по ул.Тринклера: от пр.Независимости до площади Свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.