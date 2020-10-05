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05 октября 2020, 16:06 1

Завтра в Харькове попрощаются с жертвами авиакатастрофы Ан-26

05 октября 2020, 16:06 1
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В Харькове 6 октября на площади Свободы пройдет церемония с погибшими в результате катастрофы АН-26 под Чугуевом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.

Отмечается, что начало церемонии в 10:00. В связи с этим в первой половине дня будет перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.

С 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул.Сумской: от ул.Жен Мироносиц до пр.Независимости, а также по ул.Тринклера: от пр.Независимости до площади Свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

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