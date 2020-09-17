Кернеса лечат в реанимации клиники "Шарите"

Мэр Харькова находится в сознании

Мэр Харькова находится в сознании

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".

Об этом сообщил в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, пишет RegioNews.

Новости о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление, как у космонавта", - написал Фукс.

Он добавил, что Кернесу запрещено пользоваться гаджетами. После того, как ему разрешат - мэр Харькова обещал выйти на связь.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.