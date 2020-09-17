У 4 хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю, виявили COVID-19

Вони відмовляються від госпіталізації

Вони відмовляються від госпіталізації

ФОТО: ДПСУ

У чотирьох паломників-хасидів, які перебувають біля пункту пропуску Нові Яриловичі на кордоні України з Білоруссю, виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста Оксану Мудру, передає RegioNews.

За її словами, дані про хворих їй передали білоруські колеги з Червоного хреста.

Мудра додала, що інфіковані хасиди відмовилися від госпіталізації до білоруської лікарні і досі перебувають на кордоні з Україною.

У ніч з 16 на 17 вересня представники Червоного хреста та загону швидкого реагування передали хасидам через білоруських колег 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр та 60 літрів води.

Нагадаємо, 16 вересня Кабмін закрив пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, у якого знаходяться хасиди.