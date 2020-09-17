Мураєва можуть висунути на місцеві вибори замість Кернеса - ЗМІ

Він буде балотуватись, якщо Кернес не зможе взяти участь у виборчих перегонах

Він буде балотуватись, якщо Кернес не зможе взяти участь у виборчих перегонах

Фото: apostrophe.ua

Лідер партії "НАШІ" Євген Мураєв може балотуватися замість Геннадія Кернеса в мери Харкова від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".

Про це повідомляє "Ділова столиця” із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Зараз Мураєв розглядається як запасний по висуненню в мери від партії Кернеса", — повідомило джерело.

Видання зазначає, що 22 вересня має відбутися партійна конференція "Блоку Кернеса - Успішний Харків".

Сам Кернес із ускладненнями від COVID-19 доставлений в одну із лікарень Німеччини.

Нагадаємо, в міській раді Харкова заявили, що Кернес балотуватиметься у мери Харкова, а в "Блоці Кернеса "Успішний Харків" кажуть, що у них немає іншого кандидата.

Раніше у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

Ввечері 16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінювали як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до складної операції.