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17 вересня 2020, 17:35 5

У центрі Києва стався вибух у кафе

17 вересня 2020, 17:35 5
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Постраждали двоє осіб
Постраждали двоє осіб
Фото: Status Quo
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У центрі Києва на Андріївському узвозі,19 пролунав вибух у кафе «Канапа».

Про це повідомив "Інформатор", пише RegioNews.

За даними видання, постраждали дві людини, які були доставлені в лікарню.

За попередньою версією, міг вибухнути газовий балон.

Поліція поки не коментує ситуацію.

На Андріївському узвозі в ресторані прогримів вибух: постраждали дві людини

Опубліковано Інформатор Київ Четвер, 17 вересня 2020 р.

Нагадаємо, стала відома ціна демонтажу пошкодженого вибухом будинку на Позняках

Київ вибух ресторан поранення лікарні
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