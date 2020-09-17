У центрі Києва стався вибух у кафе

Постраждали двоє осіб

Постраждали двоє осіб

Фото: Status Quo

У центрі Києва на Андріївському узвозі,19 пролунав вибух у кафе «Канапа».

Про це повідомив "Інформатор", пише RegioNews.

За даними видання, постраждали дві людини, які були доставлені в лікарню.

За попередньою версією, міг вибухнути газовий балон.

Поліція поки не коментує ситуацію.

На Андріївському узвозі в ресторані прогримів вибух: постраждали дві людини Опубліковано Інформатор Київ Четвер, 17 вересня 2020 р.

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