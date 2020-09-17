У центрі Києва стався вибух у кафе
Постраждали двоє осіб
Постраждали двоє осіб
У центрі Києва на Андріївському узвозі,19 пролунав вибух у кафе «Канапа».
Про це повідомив "Інформатор", пише RegioNews.
За даними видання, постраждали дві людини, які були доставлені в лікарню.
За попередньою версією, міг вибухнути газовий балон.
Поліція поки не коментує ситуацію.
На Андріївському узвозі в ресторані прогримів вибух: постраждали дві людиниОпубліковано Інформатор Київ Четвер, 17 вересня 2020 р.
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