17:31  15 липня
Невідомий "замінував" курортний Генічеськ
15:39  15 липня
Віталій Кличко взяв участь у мітингу під Верховною Радою
13:31  15 липня
Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів
UA | RU
UA | RU
15 липня 2020, 20:18 1

Олександр Ярославський запропонував президенту передати "Електроважмаш" приватному інвестору

15 липня 2020, 20:18 1
Читайте также на русском языке
На думку олігарха, швидка приватизація може врятувати підприємство
На думку олігарха, швидка приватизація може врятувати підприємство
Читайте также
на русском языке

Щоб вирішити ситуацію з боргами "Електроважмашу" і загубленими ринками збуту, бізнесмен пропонує знайти "відповідального приватного інвестора".

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт групи DCH.

Сьогодні на сайті групи DCH з'явилося відкрите звернення Олександра Ярославського до президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля. У ньому бізнесмен розмірковує про ситуацію з "Електроважмашем".

Ключова причина нинішнього стану справ на "Електроважмаші" — непрофесійне управління. Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливо тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора. До моменту проведення обіцяного Фондом держмайна на першу половину 2021 року приватизаційного аукціону з "Електроважмашу" завод не доживе", — йдеться в документі.

Ярославський вважає, що завод можна зберегти, якщо в ситуацію втрутиться президент.

Не має значення, хто стане власником "Електроважмашу" після його приватизації", — уточнив олігарх.

Нагадаємо, завод розробляє і постачає електрообладнання для великовантажних кар'єрних самоскидів. Серед проблем "Електроважмашу" — брак замовлень, затримка зарплати і заборгованість перед підприємством з боку ЗАТ "Укргідроенерго".

Нагадаємо, на заводі "Електроважмаш" викрили корупційну схему на 13,7 млн гривень

Володимир Зеленський Харьків президент Ярославський Олександр електротяжмаш Завод
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуга народу" завтра ввечері визначиться з кандидатом у мери Києва, - Качура
15 липня 2020, 18:34
Кабмін погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценко першим заступником голови Харківської ОДА
15 липня 2020, 17:17
Липневі рейтинги: "Слуга народу” лідирує, в Раду проходять чотири партії
15 липня 2020, 16:25
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа
Оксана Деркач – кандидатка в мери Полтави: граната Мамая в ОПЗЖ чи політична торпеда
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »