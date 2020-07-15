Олександр Ярославський запропонував президенту передати "Електроважмаш" приватному інвестору

На думку олігарха, швидка приватизація може врятувати підприємство

На думку олігарха, швидка приватизація може врятувати підприємство

Щоб вирішити ситуацію з боргами "Електроважмашу" і загубленими ринками збуту, бізнесмен пропонує знайти "відповідального приватного інвестора".

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт групи DCH.

Сьогодні на сайті групи DCH з'явилося відкрите звернення Олександра Ярославського до президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля. У ньому бізнесмен розмірковує про ситуацію з "Електроважмашем".

Ключова причина нинішнього стану справ на "Електроважмаші" — непрофесійне управління. Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливо тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора. До моменту проведення обіцяного Фондом держмайна на першу половину 2021 року приватизаційного аукціону з "Електроважмашу" завод не доживе", — йдеться в документі.

Ярославський вважає, що завод можна зберегти, якщо в ситуацію втрутиться президент.

Не має значення, хто стане власником "Електроважмашу" після його приватизації", — уточнив олігарх.

Нагадаємо, завод розробляє і постачає електрообладнання для великовантажних кар'єрних самоскидів. Серед проблем "Електроважмашу" — брак замовлень, затримка зарплати і заборгованість перед підприємством з боку ЗАТ "Укргідроенерго".

Нагадаємо, на заводі "Електроважмаш" викрили корупційну схему на 13,7 млн гривень