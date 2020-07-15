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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 16:25 7

Липневі рейтинги: "Слуга народу” лідирує, в Раду проходять чотири партії

15 липня 2020, 16:25 7
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Зеленський залишається політиком із найвищим рейтингом серед виборців
Зеленський залишається політиком із найвищим рейтингом серед виборців
Фото: flickr
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Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найбільшу кількість голосів отримала б партія “Слуга народу”, за неї готові проголосувати 34% громадян, які візьмуть участь у виборах.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", передає RegioNews.

Другу сходинку обіймає партія "Опозиційна платформа ˗ За життя”, за неї готові проголосувати 19% респондентів. За "Європейську солідарність” проголосують 15%, і за ВО "Батьківщина” ˗ 8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився із партією.

Решта партій не зможуть подолати 5%-й прохідний бар’єр і потрапити до Верховної Ради.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільшу підтримку здобув би у першому турі чинний президент Володимир Зеленський із результатом у 37% голосів.

17% респондентів готові проголосувати за Юрія Бойка, за Петра Порошенка — 15%, за Юлію Тимошенко ˗ 8%.

Якби відбувся другий тур виборів, до нього вийшли б Володимир Зеленський і Юрій Бойко. У цьому випадку за Зеленського готові проголосувати 68% опитаних, за Бойка — 32%.

Якби до другого туру виборів вийшли В. Зеленський та П. Порошенко, за В. Зеленського проголосували б 71,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за П. Порошенка ˗ 28,5%”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, більшість українців сумніваються в чесності і порядності оточення Зеленського.

вибори Володимир Зеленський рейтинг опитування Слуга народа соціологія
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