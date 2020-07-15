Кабмін погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценко першим заступником голови Харківської ОДА
Уряд підтримав пропозицію голови Харківської ОДА Олексія Кучера про призначення Тетяни Єгорової – Луценко на посаду першого заступника голови ХОДА.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан,пише RegioNews.
Погодити проєкт протокольного рішення Кабміну про призначення Єгорової-Луценко Тетяни Петрівни - першим заступником голови Харківської ОДА", - йдеться у рішенні Кабміну.
Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Боруховського Богдана Валентиновича -...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 15 липня 2020 р.
Нагадаємо, 6 липня голова ХОДА Кучер направив на погодження в Офіс президента кандидатури двох заступників. На посаду першого заступника голови ХОДА Кучер запропонував призначити Тетяну Єгорову-Луценко, а на посаду заступника з гуманітарних питань - Валерію Мураєву.