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15 липня 2020, 17:17 3

Кабмін погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценко першим заступником голови Харківської ОДА

15 липня 2020, 17:17 3
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Про погодження кандидатури Валерії Мураєвої на посаду заступника голови ХОДА досі нічого не відомо
Про погодження кандидатури Валерії Мураєвої на посаду заступника голови ХОДА досі нічого не відомо
Фото: Главком
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Уряд підтримав пропозицію голови Харківської ОДА Олексія Кучера про призначення Тетяни Єгорової – Луценко на посаду першого заступника голови ХОДА.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан,пише RegioNews.

Погодити проєкт протокольного рішення Кабміну про призначення Єгорової-Луценко Тетяни Петрівни - першим заступником голови Харківської ОДА", - йдеться у рішенні Кабміну.

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Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 15 липня 2020 р.

Нагадаємо, 6 липня голова ХОДА Кучер направив на погодження в Офіс президента кандидатури двох заступників. На посаду першого заступника голови ХОДА Кучер запропонував призначити Тетяну Єгорову-Луценко, а на посаду заступника з гуманітарних питань - Валерію Мураєву.

Кабмін призначення заступник Харьків ОДА Кучер Олексій Харківська область
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