Кабмін погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценко першим заступником голови Харківської ОДА

Про погодження кандидатури Валерії Мураєвої на посаду заступника голови ХОДА досі нічого не відомо

Про погодження кандидатури Валерії Мураєвої на посаду заступника голови ХОДА досі нічого не відомо

Фото: Главком

Уряд підтримав пропозицію голови Харківської ОДА Олексія Кучера про призначення Тетяни Єгорової – Луценко на посаду першого заступника голови ХОДА.

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