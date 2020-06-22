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22 червня 2020, 19:14 6

У Харкові страйкували робітники заводу "Електроважмаш"

22 червня 2020, 19:14 6
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Люди звинуватили керівництво у доведенні підприємства до передбанкрутного стану
Люди звинуватили керівництво у доведенні підприємства до передбанкрутного стану
Фото: "Харків News"
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Затримки зарплат на одному з найбільших підприємств Харкова - державному заводі "Електроважмаш" - стали причиною страйку робітників.

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Харків News".

Співробітники держпідприємства сьогодні не вийшли на роботу і, зібравшись біля адміністративного корпусу "Електроважмашу", звинуватили виконуючого обов'язки генерального директора підприємства Віктора Бусько в доведення заводу до передбанкрутного стану.

"На "Електротяжмаші" страйк, люди залишилися без зарплати. Скаржаться, що керівництво все спиз*іло. Грошей немає. В.о. гендиректора заводу "Електроважмаш" Бусько довів підприємство до передбанкрутного стану", - повідомив "Харків News" з місця подій.

Раніше повідомлялося, що прокурор Харківської області Олександр Фільчаков повідомив, що в приміщеннях ДП "Завод "Електроважмаш" проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства у справі про розтрату державного майна.

Пізніше з'ясувалося, що представнику вищого керівництва, а також одному з директорів державного підприємства "Завод "Електроважмаш" повідомлено про підозру у розтрати і розкрадання на суму понад 1,2 млн грн.

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