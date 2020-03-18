Викрито корупцію на заводі "Електроважмаш" на 13,7 млн грн

Детективи НАБУ викрили п’ятьох осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Завод "Електроважмаш" втратило 13,7 млн грн

Фото: НАБУ

Детективи НАБУ викрили п’ятьох осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Завод "Електроважмаш" втратило 13,7 млн грн

Про це повідомляє Regionews з посиланням на прес-службу НАБУ.

17 березня 2020 року цим особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Йдеться про двох заступників директора ДП "Завод "Електроважмаш", начальника управління заводу, кінцевого бенефіціара чеської компанії та директора чеської компанії.

Як встановило слідство, у 2017 році посадовці ДП "Завод "Електроважмаш" за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованій у м. Прага (Чеська Республіка), організували продаж запасних частин компанії в Литовській Республіці.

Ті запчастини, які "Електроважмаш" продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, остання перепродала литовській за майже вдвічі більшою ціною — 1,22 млн євро. В результаті ДП "Завод "Електроважмаш" недоотримало 13,7 млн грн, що підтверджено експертизами.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють від листопада 2017 року. Це — третя корупційна схема на "Електроважмаші".

У 2014-2015 рр, держпідприємство продало виготовлений ним електродвигун фактично за собівартістю (1,39 млн дол. США ) компаніям із ознаками фіктивності, а ті перепродали його до Республіки Казахстан — за ринковою ціною у 3 млн дол. США. В результаті, держпідприємству завдано шкоду у 37,2 млн грн. Розслідування цієї схеми закінчили в грудні 2016 року. Відтоді ця справа за обвинуваченням колишнього заступника директора "Електроважмашу" у зловживанні службовим становищем слухається в суді.

Ще трьох посадовців цього ж держпідприємства викрили на отриманні 37 тис. дол. США неправомірної вигоди за продаж готової продукції відповідно до укладеного договору. Розслідування цієї справи також закінчено, і на початку 2018 року її скеровано до суду.

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