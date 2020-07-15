Александр Ярославский предложил президенту передать "Электротяжмаш" частному инвестору

По мнению олигарха, быстрая приватизация может спасти предприятие

По мнению олигарха, быстрая приватизация может спасти предприятие

Чтобы разрешить ситуацию с долгами "Электротяжмаша" и утерянными рынками сбыта, бизнесмен предлагает найти "ответственного частного инвестора".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт группы DCH.

Сегодня на сайте группы DCH появилось открытое обращение Александра Ярославского к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. В нем бизнесмен размышляет о ситуации с "Электротяжмашем".

Ключевая причина нынешнего положения дел на "Электротяжмаше" — непрофессиональное управление. Практика показывает, что спасение предприятий такого уровня возможно только путем прихода ответственного частного инвестора. До момента проведения обещанного Фондом госимущества на первую половину 2021 года приватизационного аукциона по "Электротяжмашу" завод не доживет", — говорится в документе.

Ярославский считает, что завод можно сохранить, если в ситуацию вмешается президент.

Не имеет значения, кто станет владельцем "Электротяжмаша" после его приватизации", — уточнил олигарх.

Напомним, завод разрабатывает и поставляет электрооборудование для большегрузных карьерных самосвалов. Среди проблем "Электротяжмаша" — недостаток заказов, задержка зарплаты и задолженность перед предприятием со стороны ЗАО "Укргидроэнерго".

Напомним, на заводе "Электротяжмаш" раскрыли коррупционную схему на 13,7 млн гривен