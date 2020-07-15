17:31  15 липня
Невідомий "замінував" курортний Генічеськ
15:39  15 липня
Віталій Кличко взяв участь у мітингу під Верховною Радою
13:31  15 липня
Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів
UA | RU
UA | RU
15 липня 2020, 18:34 1

"Слуга народу" завтра ввечері визначиться з кандидатом у мери Києва, - Качура

15 липня 2020, 18:34 1
Читайте также на русском языке
Вирішити питання в цей день запропонував Володимир Зеленський
Вирішити питання в цей день запропонував Володимир Зеленський
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер, 16 липня на засіданні фракції відбудуться внутрішньопартійні праймеріз "Слуги народу" за вибором кандидата на пост мера Києва.

Про це заявив народний депутат однойменної фракції Олександр Качура, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Надійшла пропозиція від президента в четвер ввечері провести засідання фракції, яке буде присвячено питанню кандидатури на посаду голови НБУ та проведення праймеріз. Президент запропонував саме на засіданні фракції провести праймеріз : буде презентація програм, буде голосування фракції, думка ради Київської міської партійної адміністрації і президента України", - сказав Качура після закінчення засідання Верховної Ради.

Депутат заявив, що вже в четвер увечері кандидат від партії "Слуга народу" на посаду Київського міського голови буде обраний.

Ми повинні вже о 20:30 у четвер визначитися з тим, хто буде представляти партію "Слуга народу" у Києві", - додав нардеп.

За його словами, на базі вищої ради партії була створена робоча група, яка розробить механізм проведення праймеріз або ж фракція буде обирати свого представника за тим сценарієм, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що еще один "слуга народу" йде на праймеріз мера Києва. Дмитро Гурін оголосив, що буде брати участь у партійному праймеріз щодо визначення кандидатури на міського голову Києва

вибори Володимир Зеленський Київ Слуга народа мер праймеріз Кандидат Качура Олександр
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Експертиза підтвердила, що слідчого СБУ в Києві було вбито
15 липня 2020, 18:30
Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень
15 липня 2020, 17:51
Липневі рейтинги: "Слуга народу” лідирує, в Раду проходять чотири партії
15 липня 2020, 16:25
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа
Оксана Деркач – кандидатка в мери Полтави: граната Мамая в ОПЗЖ чи політична торпеда
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »