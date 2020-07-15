"Слуга народу" завтра ввечері визначиться з кандидатом у мери Києва, - Качура

Вирішити питання в цей день запропонував Володимир Зеленський

Вирішити питання в цей день запропонував Володимир Зеленський

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У четвер, 16 липня на засіданні фракції відбудуться внутрішньопартійні праймеріз "Слуги народу" за вибором кандидата на пост мера Києва.

Про це заявив народний депутат однойменної фракції Олександр Качура, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Надійшла пропозиція від президента в четвер ввечері провести засідання фракції, яке буде присвячено питанню кандидатури на посаду голови НБУ та проведення праймеріз. Президент запропонував саме на засіданні фракції провести праймеріз : буде презентація програм, буде голосування фракції, думка ради Київської міської партійної адміністрації і президента України", - сказав Качура після закінчення засідання Верховної Ради.

Депутат заявив, що вже в четвер увечері кандидат від партії "Слуга народу" на посаду Київського міського голови буде обраний.

Ми повинні вже о 20:30 у четвер визначитися з тим, хто буде представляти партію "Слуга народу" у Києві", - додав нардеп.

За його словами, на базі вищої ради партії була створена робоча група, яка розробить механізм проведення праймеріз або ж фракція буде обирати свого представника за тим сценарієм, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що еще один "слуга народу" йде на праймеріз мера Києва. Дмитро Гурін оголосив, що буде брати участь у партійному праймеріз щодо визначення кандидатури на міського голову Києва