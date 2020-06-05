У Харківській ОДА звільнився заступник Кучера
Михайло Черняк звільнився з посади заступника голови Харківської облдержадміністрації. Причини звільнення поки що невідомі.
Про звільнення Черняка повідомили у пресслужбі Харківської ОДА, пише Regionews.
Михайло Черняк вирішив залишити посаду заступника голови ОДА у сфері медицини. Причини його звільнення, а також те, хто був ініціатором такого кроку, поки невідомі. Деякі ЗМІ називають причиною звільнення скандал через те, що Черняк приховав у своїй декларації бізнес дружини в сфері медицини. Цей факт озвучили харківські активісти.
Крім того, причинами звільнення дехто називає скандали, що виникли через акції протесту харківської "швидкої" та масове захворювання працівників інфекційної лікарні на коронавірус. Останній факт перевіряла спеціально створена комісія.
Нагадаємо, що вчора також стало відомо, що голова Харківської ОДА Олексій Кучер орендує квартиру у сепаратиста, внесеного до бази "Миротворця". Сам Кучер пояснює, що не знає цього чоловіка особисто і договір оренди підписував не він.
Також голова Харківської ОДА взяв на роботу чиновника, звільненого з Херсонськоъ ОДА після концерту з відвертими танцями до 8 березня.
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