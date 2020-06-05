09:44  05 червня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 553 нових випадки захворювання
12:07  05 червня
Перестрілка в Броварах: Аваков відзвітував Раді про хід справи
12:41  05 червня
У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
05 червня 2020, 10:48 12

У Харківській ОДА звільнився заступник Кучера

Читайте также
на русском языке
05 червня 2020, 10:48 12
Читайте также на русском языке
З посади пішов Михайло Черняк, який відповідав, зокрема, за медицину в регіоні
Фото: ХОДА
З посади пішов Михайло Черняк, який відповідав, зокрема, за медицину в регіоні

Михайло Черняк звільнився з посади заступника голови Харківської облдержадміністрації. Причини звільнення поки що невідомі.

Про звільнення Черняка повідомили у пресслужбі Харківської ОДА, пише Regionews.

Михайло Черняк вирішив залишити посаду заступника голови ОДА у сфері медицини. Причини його звільнення, а також те, хто був ініціатором такого кроку, поки невідомі. Деякі ЗМІ називають причиною звільнення скандал через те, що Черняк приховав у своїй декларації бізнес дружини в сфері медицини. Цей факт озвучили харківські активісти.

Крім того, причинами звільнення дехто називає скандали, що виникли через акції протесту харківської "швидкої" та масове захворювання працівників інфекційної лікарні на коронавірус. Останній факт перевіряла спеціально створена комісія.

Нагадаємо, що вчора також стало відомо, що голова Харківської ОДА Олексій Кучер орендує квартиру у сепаратиста, внесеного до бази "Миротворця". Сам Кучер пояснює, що не знає цього чоловіка особисто і договір оренди підписував не він.

Також голова Харківської ОДА взяв на роботу чиновника, звільненого з Херсонськоъ ОДА після концерту з відвертими танцями до 8 березня.


звільнення заступник медицина Харьків ОДА Харківська область голова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Львівська область не справляється із проведенням ПЛР-тестів, зразки відправляють в інші регіони
04 червня 2020, 21:04
У Рівненькій області за період пандемії звільнилися понад 320 медиків
04 червня 2020, 19:48
Суд заарештував двох "продавців" посади голови Харківської ОДА
04 червня 2020, 18:56
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 червня 2020, 21:57
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Всі досьє »