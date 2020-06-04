У Рівненькій області за період пандемії звільнилися понад 320 медиків

Чиновники запевняють, що дефіциту медичних кадрів в області немає

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Чиновники запевняють, що дефіциту медичних кадрів в області немає

Із медичних закладів Рівненської області за час епідемії COVID-19 звільнилися 324 медики.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА, передає RegioNews.

В ОДА причиною звільнення лікарів називають той факт, що робота у лікарнях під час пандемії є дуже складною та потребує моральних і фізичних сил.

Станом на 3 червня в медзакладах області звільнилося 324 медики, з них: 38 лікарів, 109 працівників середнього медичного персоналу та 177 – молодшого медичного персоналу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, із Костопільської Центральної районній лікарні звільнилося 11 медичних працівників, 25 захворіли COVID-19. В ОДА запевняють, що дефіциту медичних кадрів в області немає.

В обласному управлінні охорони здоров’я є спеціальна резервна база, щоб у разі потреби вирішувати кадрові питання", - говорять чиновники.

Нагадаємо, Чернівецька міська рада прийняла рішення виділили матеріальну допомогу медикам, які перехворіли коронавірусом.