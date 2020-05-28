Комісія МОЗ перевірить спалах коронавірусу серед лікарів у Харкові
Міністерство охорони здоров’я направило комісію в Харківську область, де в обласній інфекційній лікарні на COVID-19 захворіли 27 медичних працівників.
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, міністр охорони здоров’я провів розмову із головою ОДА.
Там різні були точки зору на цю ситуацію. Щоб розібратися, міністр охорони здоров’я сформував комісію і направив до Харківської області", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що комісія МОЗ ще раз перевірить всі факти на місці.
Вони підготують довідку, тоді вже за результатами цієї інформації, яку ми отримаємо від представників МОЗ, що були безпосередньо на місці, ми проінформуємо додатково", - сказав головний санлікар держави.
Він уточнив, що комісія буде працювати у Харкові упродовж двох днів.
Нагадаємо, на Харківщині медпрацівникам, що захворіли коронавірусом під час роботи виплатять фінансову допомогу в розмірі до 10 тисяч гривень.
- 19:49 28 травня Скандальній судді Баришівського районного суду висунули підозру
- 19:32 28 травня Комісія МОЗ перевірить спалах коронавірусу серед лікарів у Харкові
- 18:51 28 травня Коронавірусом захворів ще один депутат від "Слуги народу"
- 18:29 28 травня Мери Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького звернулися до уряду щодо мовного законодавства
- 18:28 28 травня Бойовики обстріляли позиції ООС біля Павлополя та Кримського
- 17:57 28 травня "Слуги народу" визначилися з кандидатом у мери Львова
- 21:57 27 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу