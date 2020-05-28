Комісія МОЗ перевірить спалах коронавірусу серед лікарів у Харкові

У міністра охорони здоров'я та голови Харківської ОДА різне баченні цієї ситуації

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У міністра охорони здоров'я та голови Харківської ОДА різне баченні цієї ситуації

Міністерство охорони здоров’я направило комісію в Харківську область, де в обласній інфекційній лікарні на COVID-19 захворіли 27 медичних працівників.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, міністр охорони здоров’я провів розмову із головою ОДА.

Там різні були точки зору на цю ситуацію. Щоб розібратися, міністр охорони здоров’я сформував комісію і направив до Харківської області", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що комісія МОЗ ще раз перевірить всі факти на місці.

Вони підготують довідку, тоді вже за результатами цієї інформації, яку ми отримаємо від представників МОЗ, що були безпосередньо на місці, ми проінформуємо додатково", - сказав головний санлікар держави.

Він уточнив, що комісія буде працювати у Харкові упродовж двох днів.

Нагадаємо, на Харківщині медпрацівникам, що захворіли коронавірусом під час роботи виплатять фінансову допомогу в розмірі до 10 тисяч гривень.