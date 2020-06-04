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Львівська область не справляється із проведенням ПЛР-тестів, зразки відправляють в інші регіони
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 червня 2020, 21:04 3

Львівська область не справляється із проведенням ПЛР-тестів, зразки відправляють в інші регіони

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04 червня 2020, 21:04 3
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Лабораторні центри області не справляються із навантаженням
Фото: flickr
Лабораторні центри області не справляються із навантаженням

Станом на 4 червня у Львівській області черга на проведення ПЛР-тестів становить 3500 зразків, щодоби проводиться близько 500 досліджень.

Про це під час сесії Львівської обласної ради заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає RegioNews.

Через різке зростання кількості нових підозр на коронавірусну хворобу зразки відправляють на дослідження в інші області України, так як лабораторні центри Львівської області не справляються із навантаженням.

На минулих вихідних нам допоміг із проведення ПЛР-тестів у кількості 500 зразків Тернопіль. На цих вихідних у Тернопільську область також йде 500 зразків, де наші колеги будуть робити ПЛР-дослідження", - сказав Чемерис.

Він додав, що 300 зразків були направлені в Кіровоград і ще близько 700 зразків - у Київ.

За словами чиновника, причиною збільшення кількості нових заражень стало тотальне недотримання карантинних норм громадянами.

Нагадаємо, із медичних закладів Рівненської області за час епідемії COVID-19 звільнилися 324 медики.

Чернівецька міська рада прийняла рішення виділити матеріальну допомогу медикам, які перехворіли коронавірусом.


коронавірус Львів медицина тести
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