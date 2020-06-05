В Харьковской ОГА уволился заместитель Кучера
Михаил Черняк уволился с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации. Причины увольнения пока неизвестны.
Об освобождении Черняка сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, пишет Regionews.
Михаил Черняк решил уйти с должности должность заместителя председателя ОГА в сфере медицины. Причины его увольнения, а также то, кто был инициатором такого шага пока неизвестны. Некоторые СМИ называют причиной увольнения скандал из-за того, что Черняк скрыл в своей декларации бизнес жены в сфере медицины. Этот факт озвучили харьковские активисты.
Кроме того, причинами увольнения кое-кто называет скандалы, что возникли из-за акции протеста харьковской "скорой" и массовое заболевание работников инфекционной больницы на коронавирус. Последний факт проверяла специально созданная комиссия.
Напомним, что вчера также стало известно, что гпредседатель Харьковской ОГА Алексей Кучер арендует квартиру в сепаратиста, внесенного в базу "Миротворца". Сам Кучер объясняет, что не знает этого человека лично и договор аренды подписывал не он.
Также председатель Харьковской ОГА взял на работу чиновника, уволенного с Херсонськоъ ОГА после концерта с откровенными танцами к 8 марта.
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