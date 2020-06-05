09:44  05 июня
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 553 новых случая заболевания
12:07  05 июня
Перестрелка в Броварах: Аваков отчитался в Раде о ходе дела
12:41  05 июня
В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
05 июня 2020, 10:48 12

В Харьковской ОГА уволился заместитель Кучера

Читайте також
українською мовою
05 июня 2020, 10:48 12
Читайте також українською мовою
С поста ушел Михаил Черняк, который отвечал, в частности, за медицину в регионе
Фото: ХОГА
С поста ушел Михаил Черняк, который отвечал, в частности, за медицину в регионе

Михаил Черняк уволился с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации. Причины увольнения пока неизвестны.

Об освобождении Черняка сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, пишет Regionews.

Михаил Черняк решил уйти с должности должность заместителя председателя ОГА в сфере медицины. Причины его увольнения, а также то, кто был инициатором такого шага пока неизвестны. Некоторые СМИ называют причиной увольнения скандал из-за того, что Черняк скрыл в своей декларации бизнес жены в сфере медицины. Этот факт озвучили харьковские активисты.

Кроме того, причинами увольнения кое-кто называет скандалы, что возникли из-за акции протеста харьковской "скорой" и массовое заболевание работников инфекционной больницы на коронавирус. Последний факт проверяла специально созданная комиссия.

Напомним, что вчера также стало известно, что гпредседатель Харьковской ОГА Алексей Кучер арендует квартиру в сепаратиста, внесенного в базу "Миротворца". Сам Кучер объясняет, что не знает этого человека лично и договор аренды подписывал не он.

Также председатель Харьковской ОГА взял на работу чиновника, уволенного с Херсонськоъ ОГА после концерта с откровенными танцами к 8 марта.


увольнение заместитель медицина Харьков ОГА Харьковская область глава
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Львовская область не справляется с проведением ПЦР-тестов, образцы отправляют в другие регионы
04 июня 2020, 21:04
В Ровенской области за период пандемии уволились более 320 медиков
04 июня 2020, 19:48
Суд арестовал двух "продавцов" должности председателя Харьковской ОГА
04 июня 2020, 18:56
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 июня 2020, 21:57
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Лысенко Александр
Городской голова Сум
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Все досье »