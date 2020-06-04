Голова Харківської ОДА взяв на роботу чиновника, звільненого після концерту з відвертими танцями
Керівником апарату Харківської обладміністрації на період карантину призначений Володимир Клюцевский, який раніше був звільнений з аналогічної посади в Херсонській ОДА після скандалу з святковим концертом на 8 березня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження голови Харківської ОДА Олексія Кучера.
Клюцевского призначили на посаду керівника апарату Харківської обладміністрації.
Укласти контракт про проходження державної служби на період дії карантину на підставі типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину...з Клюцевским Володимиром Івановичем", - сказано в документі.
Нагадаємо, до 8 березня для чиновників Херсонської ОДА та облради виступила група "Степ", а на підтанцьовці були дівчата у відвертих вбраннях. Після цього голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату Володимира Клюцевского.
Також раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, глава Харківської ОДА живе в квартирі сепаратиста з бази "Миротворця", а сам квартира знаходиться в елітному будинку Харкова.
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