Я не знаю Шалімова - Голова Харківської ОДА Кучер про власника квартири, в якій проживає

Голова Харківської ОДА заявив, що договір оренди підписував не він

Фото: Олексій Кучер Facebook

Голова Харківської ОДА заявив, що договір оренди підписував не він

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що особисто не знайомий з власником квартири Кирилом Шалімовим, чиє ім`я фігурує в базі «Миротворця». Більше того, Кучер поцікавився, чому в базі досі немає колишнього глави адміністрації президента і керівника харківського обласного осередку ОПЗЖ Ігоря Райніна.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Я не знаю Шалімова особисто – більше того, ніколи його не бачив. Договір оренди підписувала інша людина – за довіреністю. Окрім того факту, що я користуюся жилплощею, ніякого іншого відношення до цієї квартири я не маю, вона мені не належить", - сказав Кучер.

Також голова ОДА прокоментував інформацію про причетність Шалімова до сепаратистів.

Щодо того, що Шалімов – сепаратист, як юрист я вважаю, що якщо є звинувачення та факти, що його підтверджують, то цим мають займатися правоохоронні органи. Мають бути пред’явлені звинувачення, а за ними – відповідне кримінальне покарання. Я взагалі не розумію, чому в базі "Миротворця" досі немає Райніна", - висловився Кучер.

Нагадаємо, як свідчить декларація за 2019 рік, Кучер разом із дружиною та двома доньками мають право користування квартирою площею 95 кв. м. За даними ЗМІ, йдеться про помешкання в елітному будинку №16 по вулиці Ляпунова (це в центрі Харкова). Ціна квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від $115 до 250 тисяч, зазначають ЗМІ.

Власником квартири є Кирило Андрійович Шалімов. За інформацією з відкритих джерел, у людини з таким ім'ям немає і ніколи не було бізнесу. Проте він згадується на сайті "Миротворець" як "сепаратист, любитель псевдореспублік, а можливо й молодий ополченець". У профайлі є скріншоти дописів, в яких 21-річний уродженець окупованого Стаханова стверджує, що йому "і в Малоросії добре".