Суд заарештував двох "продавців" посади голови Харківської ОДА
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 4 млн і 3,5 млн грн для двох чоловіків, які намагалися продати посаду голови Харківської ОДА за 1 млн доларів.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає RegioNews.
Слухання відбувалося у Дзержинському районному суді Харкова, підозрюваним інкримінують шахрайство.
Затримані 52-річний та 68-річний чоловіки є членами угруповання шахраїв.
52-річному чоловікові, уродженцю Одеси, обрано тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 4 млн грн, 68-річного киянина суд також відправив під варту на два місяці з можливістю внесення 3,5 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.
Також прокурори ще не вирішили, чи будуть подавати апеляцію з вимогою збільшення суми застав.
Нагадаємо, 2 червня у Харкові затримали двох киян, які намагалися продати посади голови Харківської ОДА та начальника Головного управління Державної податкової служби в Харківській області.
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