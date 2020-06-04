Суд заарештував двох "продавців" посади голови Харківської ОДА

2 червня їх затримали працівники СБУ та полції в Києві

Фото: СБУ

2 червня їх затримали працівники СБУ та полції в Києві

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 4 млн і 3,5 млн грн для двох чоловіків, які намагалися продати посаду голови Харківської ОДА за 1 млн доларів.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає RegioNews.

Слухання відбувалося у Дзержинському районному суді Харкова, підозрюваним інкримінують шахрайство.

Затримані 52-річний та 68-річний чоловіки є членами угруповання шахраїв.

52-річному чоловікові, уродженцю Одеси, обрано тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 4 млн грн, 68-річного киянина суд також відправив під варту на два місяці з можливістю внесення 3,5 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

Також прокурори ще не вирішили, чи будуть подавати апеляцію з вимогою збільшення суми застав.

Нагадаємо, 2 червня у Харкові затримали двох киян, які намагалися продати посади голови Харківської ОДА та начальника Головного управління Державної податкової служби в Харківській області.