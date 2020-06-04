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04 червня 2020, 11:26 9

Голова Харківської ОДА живе в квартирі сепаратиста з бази "Миротворця" - ЗМІ

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04 червня 2020, 11:26 9
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Квартира знаходиться в елітному будинку Харкова
Квартира знаходиться в елітному будинку Харкова

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер живе в квартирі, яка нібито належить прихильнику так званої "Малоросії".

Про це пише NewsRoom з посиланням на дані, розміщені на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Днями керівник регіону опублікував декларацію за минулий рік, згідно якої у власності чиновника або його рідних є три квартири.

Як повідомляє видання, сім'я на безкоштовній основі користується житлом площею 95 квадратних метрів. Як свідчать дані з офіційного реєстру, мова йде про нерухомості в елітному будинку №16 по вулиці Ляпунова. Ціна квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від $115 до 250 тисяч. Власником житлоплощі є якийсь Кирило Андрійович Шалімов.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, у людини з таким ім'ям немає і ніколи не було бізнесу. Однак він згадується на сайті "Миротворець" як сепаратист і любитель псевдореспублік. В профайлі також є скріншоти, на яких 21-річний уродженець окупованого Стаханова говорить про те, що йому "і в Малоросії добре".

Незважаючи на те, що в мережі є дані лише про одного Кирила Андрійовича Шалімова, журналісти вирішили перевірити цю інформацію. Однак відповідь джерел серед силовиків була однозначною: в Україні є одна людина з таким ім'ям. Більше того: перевірка за ідентифікаційним кодом, вказаним на сайті "Миротворця", показала, що елітним житлом на вулиці Ляпунова володіє той самий любитель псевдореспублік.

Поки губернатор Харківської області дану інформацію не прокоментував.

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