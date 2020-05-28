Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні

У Харкові медики відмовляються працювати в обласній інфекційній лікарні, де не вистачає персоналу. Ситуація загострилася настільки, що медики через надмірне навантаження і дефіцит медикаментів звернулися з "листом відчаю" до міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, а в конфлікт втрутився голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

У Харкові медики відмовляються працювати в обласній інфекційній лікарні, де не вистачає персоналу. Ситуація загострилася настільки, що медики через надмірне навантаження і дефіцит медикаментів звернулися з "листом відчаю" до міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, а в конфлікт втрутився голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

В тому, що відбувається в харківській інфекційній лікарні, розбирався кореспондент RegioNews.

Наразі в обласній інфекційній лікарні, яка була до недавнього часу єдиною установою в місті, де лікували хворих на COVID-19, працює всього 18 лікарів, а із 103 медсестер, які значаться в штаті медичного закладу - трохи більше половини. 27 лікарів, включаючи головного лікаря Павла Нартова, опинилися на лікарняному ліжку з лабораторно підтвердженим діагнозом – COVID-19. Ще 20 медиків – на самоізоляції.



Лист відчаю

26 травня колектив лікарні відправив міністру листа. Це звернення було підготовлено ще місяць тому, але тоді публікацію відклали після обіцянок віцегубернатора Михайла Черняка надати медикам все необхідне для роботи і виплатити надбавки у 300%. Останньою краплею став конфлікт директора комунального підприємства "Харківська обласна інфекційна лікарня" Павла Нартова та голови ОДА Кучера. Цей лист вже назвали "криком відчаю" медиків.

"Для розміщення хворих у провізорному відділенні місць фактично немає. В палатах перебувають переважно по 6-7 хворих, що є порушенням санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм і правил. На початку підйому захворюваності в провізорних відділеннях розміщували по 1-2 пацієнта в палаті, на цей час через перевантаження лікарні витримати цю вимогу неможливо", - йдеться в листі.

Лікарі пишуть, що згідно з наказом Департаменту усі хворі з пневмонією були зобов'язані направлятися в "інфекційку", і тільки після одного негативного тесту ПЛР їх повинні були переводити в інші лікарні. Але при переповненій лікарні подібна практика могла призвести до захворювання коронавірусом вже у стінах "інфекційки".

"Наші неодноразові зауваження, що такі розпорядження є порушенням наказів МОЗ та епідемічних вимог, ігнорувалися. Результатом таких дій закономірно стало поширення інфекції в стаціонарах міста, багато з яких тепер закриті на карантин", - пишуть медики.

Звіти адміністрації

Голова ОДА Олексій Кучер ще в лютому рапортував про повну готовність області до боротьби з коронавірусом. В ХОДА запевняли про наявність персоналу, тест-систем, постійних запасів ліків, засобів дезінфекції та захисту. Але не минуло й місяця, як знадобилася допомога волонтерів. А в березні виник перший великий скандал. Департамент охорони здоров'я видав розпорядження про передачу всіх апаратів ШВЛ з районів області в "інфекційку", що призвело до протестів на місцях. Тоді Кучер заявив, що це було самоуправство, і пообіцяв звільнити главу Департаменту охорони здоров'я Вадима Іваннікова. Але не зміг. Через пару днів про розпорядження про звільнення забули.

У квітні кількість хворих стала різко зростати, більше того, кожен 4-5 з них був медпрацівником. У підсумку, кілька лікарень були закриті. Про нестачу засобів захисту говорили не тільки в "інфекційці", але і на підстанціях "швидкої допомоги". Також медики почали нарікати через недоотримання надбавки. Навіть міністр Степанов відмітив, що в області замість 300% надбавки медики за березень отримали лише по 870 гривень.

Кучер відпасував претензію назад у Київ. "За березень лікарі отримали доплати, виходячи з формули, яка була запропонована Києвом. Тепер квітень - тут по-іншому, велика кількість людей, лікарів залучені, і виплати проводить НСЗУ... найближчим часом лікарі отримають ці 300%", - зазначив Кучер. Саме ці виплати дозволили відкласти скандал на місяць.

Конфлікт з журналістами

Тим часом у Кучера склалися непрості стосунки з журналістами. Губернатор болісно реагує на публікації про нестачу медикаментів у лікарнях. Після сюжету про брак засобів для лікарів швидкої допомоги і відсутності надбавки голова ОДА заявив, що "кількість журналістів та волонтерів на пікеті перевищувала кількість лікарів".

На брифінгу 26 травня Кучер зазначив, що необхідно більше додати позитиву у тексти журналістів. "Ви ті, хто формує думку. Більшість з вас може об'єктивно розібратися, що відбувається. Ви – четверта влада, ви впливаєте на процеси. Це не претензія", - підкреслив голова ОДА. За його словами, не коректно писати, що губернатор розбагатів під час епідемії, продавши квартиру. При цьому Кучеру хотілося б бачити і позитив.

"Журналісти повинні мати можливість задавати абсолютно всі питання. Але я висловлююсь з приводу того, що ми перша область, яка уклала договір з НСЗУ, "екстренка". Ну чому не написати, що Харківська область - перша, а що тут такого? Так давайте разом додамо позитиву - це ж наш регіон. Я просто хочу, щоб ми всі були об'єктивними", - відзначив Кучер.



Епіцентр скандалу

Родичі померлих від коронавіруса скаржилися, що їм довелося купувати ліки за списком з "інфекційки". Хоча влада стверджувала, що лікування безкоштовне. За даними порталу публічних коштів, "інфекційка" в березні закупила тільки антибіотики, а в квітні ліки взагалі не купували. Не було закупівель і по "ковідному пакету".

Коли лікарів в лікарні майже не залишилося, ХОДА створили комісію. "Результатом цієї перевірки стало те, що зараз на лікарняному знаходяться і головлікар лікарні Нартов, і голова Департаменту Іванніков. Не буду заглиблюватися в конспірологічні теорії. Однак я впевнений, що в цьому винні вони обидва. Цей "вибух" стався на грунті особистих відносин і відсутності комунікації. Зона мого впливу - департамент. Всі причетні до злочину особи будуть притягнуті до відповідальності - як Іванніков, так і його заступник. Після того, як Іванніков вийде з лікарняного, ми будемо з ним спілкуватися особисто. Але на директора інфекційної лікарні я не впливаю. Просто направлю акт в комісію, і нехай облрада розбирається з цим", - сказав Кучер.

За його словами, перевірка показала, що гроші на ліки в закладі були — від 1 до 1,5 млн. грн, однак з якоїсь причини їх не використовували для закупівлі медикаментів.

Головлікар закладу побоюючись, що його зроблять крайнім став доволі відвертоим з пресою. "Що стосується грошей, то 1,5 млн грн – це сума на медикаменти, яку виділили на рік. А це означає, що за місяць ми можемо витрачати тільки частину цих грошей. "Ковідні гроші" надійшли лише 8 травня. Ми закупили відразу три антибактеріальних препарати. Інші закупівлі у процесі переговорів, тобто, всі кошти ми освоюємо. Немає такого, що на рахунках є гроші, а ми їх нікуди не витрачаємо", - сказав Нартов.

Щодо його конфлікту з Іванніковим, то головний лікар заявив, що не був згоден з наказами Департаменту. "У нас 80 палат. Більше пацієнтів ми не могли брати. Я відмовлявся виконувати усні розпорядження, але довелося, коли отримав письмовий наказ. У підсумку, ми не змогли ізолювати людей", - зазначив Нартов.

Варто відзначити, що зараз частину пацієнтів перевезли в міські лікарні, щоб розвантажити "інфекційку". Але лікарня все одно заповнена на 80%. Персоналу критично не вистачає. При цьому ні в кого немає впевненості, що в ХОДА знають, як налагодити процес.