Кличко назвав собівартість проїзду у громадському транспорті столиці

Він стверджує, що громадський транспорт у Києві дотаційний

Він стверджує, що громадський транспорт у Києві дотаційний

Фото: із відкритих джерел

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

У Києві серйозні виклики щодо транспорту через те, що він у нас дотаційний. Щоб він виходив на нуль, ми з бюджету Києва платимо ще понад 2 млрд грн щорічно. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату. Можу сказати страшну цифру – собівартість проїзду в транспорті 15 грн", – заявив Кличко.

Під час виступу він не анонсував підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва.

Нагадаємо, раніше колективи Київського метрополітену та КП "Київпастранс" звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств через збитки на тлі карантину та зниженню пасажиропотоку.

Згодом у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.