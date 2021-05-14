Кличко назвав собівартість проїзду у громадському транспорті столиці
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду у громадському транспорті Києва наразі становить 15 гривень.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
У Києві серйозні виклики щодо транспорту через те, що він у нас дотаційний. Щоб він виходив на нуль, ми з бюджету Києва платимо ще понад 2 млрд грн щорічно. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату. Можу сказати страшну цифру – собівартість проїзду в транспорті 15 грн", – заявив Кличко.
Під час виступу він не анонсував підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва.
Нагадаємо, раніше колективи Київського метрополітену та КП "Київпастранс" звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств через збитки на тлі карантину та зниженню пасажиропотоку.
Згодом у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.