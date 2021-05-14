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14 травня 2021, 12:56 239

У центрі Києва прорвало трубу: водою залило вулицю

14 травня 2021, 12:56 239
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Це сталося на вулиці Пушкінській
Це сталося на вулиці Пушкінській
Скріншот з відео
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У Києві 14 травня на Пушкінській масштабно прорвало трубу, внаслідок чого потоки хлинули через всю вулицю.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний" в Facebook.

"Тут Водоканал фільтр-каву наливає в центрі. Бажаючі-приєднуйтесь. Київ, Пушкінська", - йдеться у коментарі до відео.

Тут Водоканал фільтр-каву наливає у центрі. Бажаючі - приєднуйтеся. Київ, Пушкінська

Posted by Київ Оперативний on Friday, May 14, 2021

Нагадаємо, нещодавно у Харкові через аварію на водопроводі без води залишилася частина міста.

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