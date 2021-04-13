У справі екскерівника Укравтодору Новака повідомили нову підозру

За інформацією ЗМІ, мова йде про власника "Альткому” Олександра Тісленка

За інформацією ЗМІ, мова йде про власника "Альткому” Олександра Тісленка

Фото САП

Кінцевому бенефіціарному власнику групи компаній у сфері дорожнього господарства на території України повідомлено про підозру в наданні колишньому в. о. голови Держагентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

13 квітня 2021 року за результатами спільних та скоординованих дій з польськими колегами, зібрано достатні докази, які викривають громадянина України — кінцевого бенефіціарного власника групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України в наданні колишньому керівнику "Укравтодору" неправомірної вигоди у загальній сумі понад 575 тис. дол. та 70 тис. євро, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за вказані кошти колишній керівник "Укравтодору” забезпечував сприяння відповідній компанії у продовженні здійснення оплати за угодою про виконання дорожніх робіт, забезпечував відтермінування здачі робіт за такою угодою, а також невжиття заходів з її дострокового розірвання.

Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України та одночасно виконано доручення Окружної прокуратури міста Варшави та вручено відповідні процесуальні документи з приводу притягнення до кримінальної відповідальності вказаної особи також за законодавством Республіки Польща, — зазначається в повідомленні.

В САП інформують, що одночасно українською стороною вжито заходів для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Повідомляється, що діяльність спільної слідчої групи була продовжена у листопаді 2020 року на підставі спільного рішення Генерального прокурора України Ірини Венедіктової та Генерального прокурора Республіки Польщі Збігнєва Зьобро.

На даний час спільною слідчою групою здійснюється комплекс слідчих дій та вживаються вичерпні заходи для забезпечення невідворотності кримінальної відповідальності щодо інших співучасників корупційних схем у діяльності Укравтодору, — йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, мова йде про власника "Альткому” Олександра Тісленка.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ СЛІДЧОЇ ГРУПИ – ПОВІДОМЛЕНО НОВУ ПІДОЗРУ У СПРАВІ "УКРАВТОДОРУ" Спеціалізована... Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Tuesday, April 13, 2021

Як повідомлялося, учора Новака відпустили з-під варти у Польщі. Прокуратура у Варшаві має намір оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.