На Львівщині судитимуть директора лісового підприємства: завдав збитків на 24 млн

Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років

Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років

Фото: з відкритих джерел

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ДП "Стрийське лісове господарство" за фактом службової недбалості, через яку державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews. Встановлено, що директор державного лісовпорядного підприємства створив умови для незаконного відчуження земельних ділянок лісового фонду в інтересах суб’єкта господарювання з метою видобування корисних копалин. Внаслідок таких дій з постійного користування держпідприємства незаконно вилучено землі лісового фонду площею 0,3 га та здійснено видобуток на них піску. Таким чином державі завдано понад 24 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялось, що на Київщині затримали росіянина, який крав український ліс.

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