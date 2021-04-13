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13 апреля 2021, 19:42 269

В деле экс-руководителя Укравтодора Новака сообщили новое подозрение

13 апреля 2021, 19:42 269
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По информации СМИ, речь идет о владельце "Альткома” Александре Тисленко
По информации СМИ, речь идет о владельце "Альткома” Александре Тисленко
Фото САП
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Конечному бенефициарному владельцу группы компаний в сфере дорожного хозяйства на территории Украины сообщено о подозрении в предоставлении бывшему и. о. главы Госагентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

13 апреля 2021 года по результатам совместных и скоординированных действий с польскими коллегами, собраны достаточные доказательства, изобличающие гражданина Украины — конечного бенефициарного собственника группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины в предоставлении бывшему руководителю "Укравтодора" неправомерной выгоды в общей сумме свыше 575 тыс. долл. и 70 тыс. евро, — говорится в сообщении.

Сообщается, что за указанные средства бывший руководитель "Укравтодора” обеспечивал содействие соответствующей компании в продолжении осуществления оплаты по соглашению о выполнении дорожных работ, обеспечивал отсрочку сдачи работ по такой сделке, а также непринятие мер по ее досрочному расторжению.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины и одновременно выполнено поручение Окружной прокуратуры города Варшавы и вручены соответствующие процессуальные документы по поводу привлечения к уголовной ответственности указанного лица также по законодательству Республики Польша, — отмечается в сообщении.

В САП информируют, что одновременно украинской стороной приняты меры для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера.

Сообщается, что деятельность совместной следственной группы была продолжена в ноябре 2020 года на основании совместного решения Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и Генерального прокурора Республики Польши Збигнева Зьобро.

В настоящее время совместной следственной группой осуществляется комплекс следственных действий и принимаются исчерпывающие меры для обеспечения неотвратимости уголовной ответственности других соучастников коррупционных схем в деятельности Укравтодора, — говорится в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о владельце "Альткома” Александре Тисленка.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ СЛІДЧОЇ ГРУПИ – ПОВІДОМЛЕНО НОВУ ПІДОЗРУ У СПРАВІ "УКРАВТОДОРУ" Спеціалізована...

Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Tuesday, April 13, 2021

Как сообщалось, вчера Новака отпустили из-под стражи в Польше. Прокуратура в Варшаве намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

21 июля в прокуратуре Варшавы выдвинули официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.

Укравтодор коррупция Польша САП подозрение

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