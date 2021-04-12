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12 квітня 2021, 20:30 35

НАБУ закінчило розслідування викрадення 30 мільйонів гривень на будівництві "Охматдиту"

12 квітня 2021, 20:30 35
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Розслідування у справі тривало з вересня 2017 року
Розслідування у справі тривало з вересня 2017 року
Фото з відкритих джерел
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Детективи Національного бюро завершили досудове розслідування у справі про завдання 30 млн грн збитків державі при будівництві Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр НАБУ.

Детективи Національного бюро України за процесуального керівництва САП повідомили двом підозрюваним у завданні 30 млн грн збитків державі при будівництві Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" про завершення досудового розслідування. 9 квітня 2021 року їм відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, — повідомили НАБУ.

Зокрема, у цій справі висунуто підозри колишньому директору державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд" та керівнику приватного підприємства-генпідрядника.

Окрім того, наразі у розшук оголошено третього підозрюваного.

Як встановило слідство, у 2013 році підозрювані у змові сфабрикували документи, які нібито підтверджували постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит". Насправді ж ніякого постачання не відбулось і на зберігання його не передавали. Однак кошти за поставлене виключно "на папері" обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 млн грн, — пояснили у відомстві.

Розслідування у справі тривало з вересня 2017 року.

Як повідомлялося, Зеленський вимагає повноцінно запустити "Охматдит". Він прагне цього року повноцінно запустити новозбудований корпус лікарні.

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