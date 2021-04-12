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12 квітня 2021, 14:48 467

Новака відпустили з-під варти у Польщі

12 квітня 2021, 14:48 467
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Прокуратура у Варшаві має намір оскаржити це рішення суду
Прокуратура у Варшаві має намір оскаржити це рішення суду
Фото з відкритих джерел
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Окружний суд у Варшаві відпустив з-під варти підозрюваного в корупції і керівництві організованою злочинною групою екс-директора "Укравтодору", колишнього міністра транспорту Польщі (2011-2013) Славоміра Новака.

Про це пише RegioNews з посиланням на RMF24.

Прокурор Ян Дрелевский подав клопотання про продовження запобіжного заходу Новаку ще на три місяці. На його думку, перебування підозрюваного під вартою необхідно не тільки через те, що йому загрожує покарання у виді15 років позбавлення волі, але і через побоювання процесуального шахрайства. Також він заявив про необхідність заслухати додаткових свідків і розглянути докази, на які Новак міг вплинути, перебуваючи на волі.

Якщо б суд визнав це клопотання виправданим, екс-чиновник провів під вартою цілий рік, однак суддя Агнешка Доманська не задовольнила прохання прокурора.

Суд застосував заходи проти Новака, які не вимагають утримання під вартою. Окружна прокуратура у Варшаві має намір оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, 13 січня у Польщі продовжили на три місяці арешт екс-глави "Укравтодору" Новака.

суд кримінал кримінальна справа Польща Укравтодор

 
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