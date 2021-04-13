У Києві викрили схему заробітку на померлих від коронавірусу

Лікарі вимагали хабарі від родичів померлих за прискорення розтину та за видачу тіл

Лікарі вимагали хабарі від родичів померлих за прискорення розтину та за видачу тіл

Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали керівника патологоанатомічного відділення та лікаря однієї із лікарень, які займалися вимаганням коштів при видачі тіла померлої від коронавірусу.

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, працівники лікарні організували схему систематичного вимагання від родичів померлих гроші за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання.

Однак послуги, за які працівники лікарні вимагали гроші, згідно з нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я, надаються безкоштовно.

Сьогодні, 13 квітня, завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря -патологоанатома затримали під час отримання ними чергової суми неправомірної вигоди у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України... Правоохоронці встановлюють інших осіб, можливо причетних до організації корупційної схеми, а також інші епізоди їхньої протиправної діяльності”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці не називають лікарняний заклад, де працюють затримані. За даними ЗМІ, мова йде про Київську міську клінічну лікарню №8.

Нагадаємо, на Одещині викрили у хабарництві начальника одного з відділень Міноборони.