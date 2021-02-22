Кирило Тимошенко і Чернишов не поділили, кому хвалитися новими мегапроєктами на Форумі "Україна 30"

Чернишов в багатьох питаннях просто повторив те, про що вже розповів Тимошенко

Чернишов в багатьох питаннях просто повторив те, про що вже розповів Тимошенко

Фото: LB.ua

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов не зміг приховати роздратування від того, що заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у своїй "короткій вступній промові" під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" розповів про усі проєкти, про які запланував говорити Чернишов.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на форум "Україна 30. Інфраструктура".

Зокрема, починаючи свою промову на форумі, одразу після вступного слова Тимошенка Чернишов не без іронії та роздратування звернувся до попереднього промовця: "Ви багато вже про що розповіли й майже розкрили усю програму "Великого будівництва на роки вперед і ми вам дуже дякуємо за це".

На цю репліку, яка була висловлена у вигляді жарту, Тимошенко відповів: "Я вибачаюся".

Після цього Чернишов розпочав свою доповідь, у якій в багатьох питаннях просто повторив те, що було сказано Тимошенком. Зокрема міністр майже слово в слово повторив інформацію про будівництво приймальних відділень в лікарнях та закупівлю устаткування.

Раніше повідомлялося, що натхнений "Великим будівництвом" Кирило Тимошенко засвоїть ще мільярди на нових мегапроєктах.

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за ненадані дороги" - ми докладно зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі.

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