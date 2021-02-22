Натхнений "Великим будівництвом" Кирило Тимошенко засвоїть ще мільярди на нових мегапроєктах

У 2021 році будуть реалізовані ще кілька великих державних проєктів

У 2021 році будуть реалізовані ще кілька великих державних проєктів

Фото: з відкритих джерел

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко вважає проєкт "Велике будівництво" великим успіхом та обіцяє реалізувати ще кілька подібних проєктів.

Про це Тимошенко заявив, виступаючи на форумі "Україна 30.Інфраструктура", передає RegioNews.

Зокрема, Тимошенко повідомив, що у 2021 році будуть реалізовані ще кілька великих державних проєктів. Йдеться про проєкти: "Велика реставрація", який передбачає відновлення українських архітектурних пам'яток; "Мандруй Україною", що передбачає продовження будівництва та реконструкції українських доріг; "Мале карпатське коло", в рамках якого заплановано з'єднати головні курорти Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей; "Власне житло", що передбачає впровадження доступної іпотеки; "Розбудова мережі регіональних авіахабів", який передбачає будівництво 16 аеропортів в регіонах.

Також Тимошенко пообіцяв реалізацію інших "амбітних цілей" з розвитку інфраструктури. "Цього року у нас заплановано будівництво 95 шкіл, 70 садочків, 80 спортивних об'єктів, нові об'єкти - басейни, що дуже важливо, добудовуємо приймальні відділення в наших опорних лікарнях", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за ненадані дороги" - ми докладно зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі.

Читайте також: "Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році".