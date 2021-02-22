Кирилл Тимошенко и Чернышов не поделили, кому хвастаться новыми мегапроектами на Форуме "Украина 30"

Чернышов во многих вопросах просто повторил то, что уже рассказал Тимошенко

Чернышов во многих вопросах просто повторил то, что уже рассказал Тимошенко

Фото: LB.ua

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов не смог скрыть раздражение от того, что заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своей "краткой вступительной речи" во время форума "Україна 30. Инфраструктура" рассказал о всех проектах, о которых запланировал говорить Чернышов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на форум "Украина 30. Инфраструктура".

В частности, начиная свою речь на форуме, сразу после вступительного слова Тимошенко Чернышов не без иронии и раздражения обратился к предыдущему оратору: "Вы уже много о чем рассказали и почти раскрыли всю программу "Большого строительства на годы вперед и мы вам очень благодарны за это".

На эту реплику, которая была высказана в виде шутки, Тимошенко ответил: "Я извиняюсь".

После этого Чернышов начал свой доклад, в которой во многих вопросах просто повторил то, что было сказано Тимошенко. В частности министр почти слово в слово повторил информацию о строительстве приемных отделений в больницах и закупку оборудования.

Он пообещал открыть индустриальные парки в Киевской, Житомирской, Львовской и Донецкой областях. Напомним, что в 2013 году в Киеве он уже создавал два грандиозных проекта "Киевская бизнес-гавань на Троещине" и "Asia Trade & Technology Park", но дальше эскизных проектов дело не продвинулось.

Ранее сообщалось, что воодушевленный "Большим строительством" Кирилл Тимошенко освоит еще миллиарды на новых мегапроектах. В частности он пообещал бюджетникам предоставить возможность приобрести жилье в лизинг под 5% годовых. Стоит напомнить, что ранее в команде президента Владимира Зеленского сказали, что сделанные ранее заявления об учительских зарплатах в четыре тысячи долларов пока невыполнимы, а вот 500 долларов будет "неплохо для начала".

Также речь идет о проектах: "Большая реставрация", который предусматривает восстановление украинских архитектурных памятников; "Путешествуй Украиной", предусматривающий продолжение строительства и реконструкцию украинских дорог; "Малый карпатский круг", в рамках которого запланировано соединить главные курорты Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей; "Собственное жилье", предусматривающий внедрение доступной ипотеки; "Развитие сети региональных авиахабов", который предусматривает строительство 16 аэропортов в регионах.

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли.

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