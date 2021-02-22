Після провалів в Києві й Харкові Чернишов обіцяє забудувати всю Україну індустріальними парками

В цьому році розпочнуть перші 40 проєктів

В цьому році розпочнуть перші 40 проєктів

В Україні спостерігається регіональна диспропорція в економічному розвитку, боротися з якою мають "розвиткові проєкти", в тому числі будівництво індустріальних парків.

Про це, виступаючи на форумі "Україна 30. Інфраструктура", заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає RegioNews.

За його словами, "тривожна статистика свідчить, що в Україні є регіональна диспропорція економічного розвитку, а держава не має допускати такої диспропорції". "Тому у 21 році нашим пріоритетом і окремим напрямком нашої роботи буде блок проєктів, які сприяють саме економічному розвитку - розвиткові проєкти", - заявив Олексій Чернишов.

Він також зазначив, що починає 40 розвиткових проєктів цього року. "Це проєкти, які стимулюють туристичну привабливість, це створення муніципального технологічного парку у місті Вінниця, який буде включати й ІТ-школу, дитячий техно-центр, коворкінг, центр розвитку підприємництва, офіси й так далі. Також це перший в Україні Центр креативної економіки, буде функціонувати науково-виробнича ІТ-лабораторія, що сприятиме розвитку ІТ. Далі - це початок серйозної роботи по індустріальних парках. Зокрема, буде підтримано створення індустріального парку в Київській області - місто Буча, в Житомирській, Львівській, та Донецькій - місто Маріуполь", - заявив Чернишов.

Нагадаємо, ще у 2012 році Чернишов, бувши главою ради директорів "АВЕК Груп", планував в Харкові будівництво двох великих ТРЦ. Однак через брак коштів, було вирішено "залучити капітали". Але всі його великі проєкти (такі як Levada Mall), так і залишилися проєктами. Проте, залучення чужих грошей під різного роду мега-проєкти стало новою "фішкою" Олексія Чернишова.

У 2013 році Чернишов кинув свою керівну роботу в "АВЕК" і перебрався до Києва. Чернишов відразу запропонував ​​тодішньому главі КМДА Олександру Попову два грандіозних проєкти. Перший, "Київська бізнес-гавань", повинен був розташуватися на Троєщині, зайнявши 330 гектарів, охоплюючи цілий ряд різноманітних сучасних підприємств з 20 тисячами робочих місць. Другий, "Asia Trade & Technology Park", заявлений як логістичний комплекс і виставковий центр. Але, як і в Харкові, далі ескізних проєктів справа у Чернишова так і не просунулась.

Раніше повідомлялося, що натхнений "Великим будівництвом" Кирило Тимошенко засвоїть ще мільярди на нових мегапроєктах. Крім того, $4000 вчителі вже отримали. Тепер Кирило Тимошенко обіцяє їм квартири в лізинг.

Пізніше Кирило Тимошенко і Чернишов не поділили, кому хвалитися новими мегапроєктами на Форумі "Україна 30".

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за ненадані дороги" - ми докладно зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі.

Читайте також: "Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва".