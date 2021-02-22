$4000 вчителі вже отримали. Тепер Кирило Тимошенко обіцяє їм квартири в лізинг

Виплативши усю суму, учасники програми отримають житло у власність, запевняє заступник голови ОП

Виплативши усю суму, учасники програми отримають житло у власність, запевняє заступник голови ОП

Фото: з відкритих джерел

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко обіцяє учителям, лікарям, військовим та іншим бюджетникам можливість придбати житло в лізинг під 5% річних.

Про це Тимошенко заявив, виступаючи на форумі "Україна 30. Інфраструктура", презентуючи проєкт "Власне житло", передає RegioNews.

Зокрема, Тимошенко зазначив, що наразі влада України включила іпотеку в проєкти "5-7-9", який передбачає кредити бізнесу під невеликі відсотки. "Ми додали іпотеку в "5-7-9" тимчасово, щоб зменшити ставку. Зараз працюємо над фіксованою ставкою в 7% по іпотеці. Окремо ми плануємо ввести лізинг під 5% річних. Це для наших лікарів, вчителів, військових, поліцейських..."

Заступник голови ОП пояснив, що ця програма передбачатиме отримання вказаними категоріями населення житла, вартість якого та 5% річних вони виплачуватимуть за умови продовження роботи в бюджетних сферах. Виплативши усю суму учасники програми отримають житло у власність.

Варто нагадати, що раніше в команді президента Володимира Зеленського сказали, що зроблені раніше заяви про вчительську зарплату в чотири тисячі доларів поки нездійсненні, а ось 500 доларів буде "непогано для початку".

Раніше повідомлялося, що натхнений "Великим будівництвом" Кирило Тимошенко засвоїть ще мільярди на нових мегапроєктах.

Пізніше Кирило Тимошенко і Чернишов не поділили, кому хвалитися новими мегапроєктами на Форумі "Україна 30".

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за ненадані дороги" - ми докладно зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі.

Читайте також: "Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році".