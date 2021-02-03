На Буковині – знову "тарифні протести"

Мітингувальники перекрили рух на трасі міжнародного значення

Мітингувальники перекрили рух на трасі міжнародного значення

Фото: патрульної поліції в Чернівецькій області

Сьогодні, 3 лютого, на Буковині через "тарифні протести" перекрили рух у с. Звенячин колишнього Заставнівського району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління патрульної поліції у Чернівецькій області.

Близько 10 год. 11 хв. надійшло повідомлення на лінію "102" про перекриття руху с. Звенячин, Заставнівського району, на трасі міжнародного значення М-19. Пішоходи, в кількості близько 30 осіб, безперервно ходять по пішохідному переходу, - повідомляють патрульні.

Таким чином люди висловлюють невдоволення щодо підняття ціни на газ та його транспортування.

Як повідомлялося раніше, 1 лютого у Чернівецькій області через тарифи перекрили трасу національного значення. Тоді це було в с. Оршівці Кіцманського району.

Перед тим подібні акції відбувалися 29 січня, 26 січня, 25 січня, 22 січня і ще раніше.