Міська рада Ужгорода просить владу знизити тарифи на комунальні послуги

Депутати звернулися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів

Депутати звернулися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів

Фото: Суспільне

Депутати Ужгородської міської ради під час сесії 2 лютого підтримали пропозицію направити звернення до Верховної Ради, президента та Кабінету міністрів щодо зниження тарифів на газ та електроенергію.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

За це рішення проголосували 38 депутатів міської ради.

Воно було ухвалене після протестів місцевих мешканців, які в січні двічі мітингували біля будівлі ОДА та обласної ради.

Нагадаємо, 19 січня депутати Закарпатської обласної Ради підтримали звернення до влади з вимогою знизити тарифи на газ та електроенергію.