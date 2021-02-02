Міська рада Ужгорода просить владу знизити тарифи на комунальні послуги
Депутати звернулися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів
Депутати звернулися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів
Депутати Ужгородської міської ради під час сесії 2 лютого підтримали пропозицію направити звернення до Верховної Ради, президента та Кабінету міністрів щодо зниження тарифів на газ та електроенергію.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
За це рішення проголосували 38 депутатів міської ради.
Воно було ухвалене після протестів місцевих мешканців, які в січні двічі мітингували біля будівлі ОДА та обласної ради.
Нагадаємо, 19 січня депутати Закарпатської обласної Ради підтримали звернення до влади з вимогою знизити тарифи на газ та електроенергію.
В Раді відбудеться чергова нарада з приводу тарифів для населенняВсі новини »
01 лютого 2021, 17:25Луцькрада звернулася до президента через тарифи
01 лютого 2021, 15:45У Чернівецькій області через тарифи перекрили трасу національного значення
01 лютого 2021, 13:01
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області