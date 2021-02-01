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01 лютого 2021, 13:01 551

У Чернівецькій області через тарифи перекрили трасу національного значення

01 лютого 2021, 13:01 551
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На місці події утворився великий затор
На місці події утворився великий затор
Фото: патрульна поліція
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В районі села Оршівці Кіцманського району Чернівецької області місцеві мешканці перекрили дорогу національного значення з вимогою знизити ціну на газ та його транспортування.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю патрульної поліції області Віту Криворучко, передає RegioNews.

Відомо, що близько півсотні людей безперервно ходять пішохідним переходом та майже не пропускають автомобілі.

Дорога, яку перекрили протестувальники, сполучає Івано-Франківськ та Чернівці.

За словами Віти Криворучко, на ділянці утворився великий затор в обидві сторони, об'їзної дороги немає. На місці чергують працівники патрульної поліції.

Нагадаємо, 31 січня місцеві жителі у Харківській області перекрили трасу через підвищення тарифів.

Цього ж дня на Буковині мітингувальники перекрили дорогу державного значення.

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