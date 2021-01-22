11:02  22 січня
У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація
16:28  22 січня
У Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка
18:02  22 січня
Доба на Донбасі: чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
22 січня 2021, 18:51 56

Голова Чернівецької ОДА про тарифи: "Зараз причин виходити на протести немає"

22 січня 2021, 18:51 56
Читайте также на русском языке
Сергій Осачук звернувся до буковинців
Сергій Осачук звернувся до буковинців
Фото з сайту Чернівецької ОДА
Читайте также
на русском языке

Голова Чернівецької облдержадміністрації ОДА вважає, що прохання людей в уряді почули і з лютого знизили ціну на газ, тож радить людям обирати того постачальника газу, який їм підходить.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук звернувся до буковинців з проханням не виходити на так звані "тарифні протести". Він вважає, що прохання людей в уряді почули і з лютого знизили ціну на газ. Тож тепер буковинцям треба грамотно обирати постачальника.

Я так само, як і всі, у січні отримав платіжку із височенною ціною на газ. Тож з перших днів 2021 року звертався з цього приводу до Уряду, брав участь у робочих нарадах з Офісом Президента, аби донести до центральних органів влади стурбованість буковинців. Вихід був знайдений – з лютого ціну знижено до 6,99 грн. Нас почули! Тому зараз причин виходити на протести, вимагати чогось більшого, гадаю, немає, - заявив Сергій Осачук.

Він вважає, що "наразі м`яч на нашому боці поля" і радить "обрати того постачальника газу, ціна якого вам підходить". Адже в нас немає монопольного постачальника газу в Україні. Є десятки компаній, які це здійснюють.

Сергій Осачук також закликав серйозніше ставитися до пропозиції платити за зимовий газ влітку.

Нам пропонували заплатити за зимовий газ у липні-серпні, коли ціна була 5 грн. Але тоді ми серйозно цю пропозицію не розглядали, а тепер були вражені різким стрибком ціни. Раджу не нехтувати такою пропозицією, - зазначив голова ОДА.

Як повідомлялося, сьогодні буковинці продовжили тарифний протест: у трьох населених пунктах Чернівецької області перекрили траси.

Раніше, 13 січня, голови ОТГ Буковини та депутати облради просили уряд знизити тарифи. Вони підготували відповідне звернення.

газ тарифи Чернівецька ОДА Сергій Осачук
Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни
19 січня 2021, 21:47
Депутати Закарпатської облради підтримали звернення до центральної влади щодо тарифів
19 січня 2021, 14:29
Зниження ціни на газ для населення виявилося напівправдою - нардеп
19 січня 2021, 10:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »