Голова Чернівецької ОДА про тарифи: "Зараз причин виходити на протести немає"

Сергій Осачук звернувся до буковинців

Сергій Осачук звернувся до буковинців

Фото з сайту Чернівецької ОДА

Голова Чернівецької облдержадміністрації ОДА вважає, що прохання людей в уряді почули і з лютого знизили ціну на газ, тож радить людям обирати того постачальника газу, який їм підходить.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук звернувся до буковинців з проханням не виходити на так звані "тарифні протести". Він вважає, що прохання людей в уряді почули і з лютого знизили ціну на газ. Тож тепер буковинцям треба грамотно обирати постачальника.

Я так само, як і всі, у січні отримав платіжку із височенною ціною на газ. Тож з перших днів 2021 року звертався з цього приводу до Уряду, брав участь у робочих нарадах з Офісом Президента, аби донести до центральних органів влади стурбованість буковинців. Вихід був знайдений – з лютого ціну знижено до 6,99 грн. Нас почули! Тому зараз причин виходити на протести, вимагати чогось більшого, гадаю, немає, - заявив Сергій Осачук.

Він вважає, що "наразі м`яч на нашому боці поля" і радить "обрати того постачальника газу, ціна якого вам підходить". Адже в нас немає монопольного постачальника газу в Україні. Є десятки компаній, які це здійснюють.

Сергій Осачук також закликав серйозніше ставитися до пропозиції платити за зимовий газ влітку.

Нам пропонували заплатити за зимовий газ у липні-серпні, коли ціна була 5 грн. Але тоді ми серйозно цю пропозицію не розглядали, а тепер були вражені різким стрибком ціни. Раджу не нехтувати такою пропозицією, - зазначив голова ОДА.

Як повідомлялося, сьогодні буковинці продовжили тарифний протест: у трьох населених пунктах Чернівецької області перекрили траси.

Раніше, 13 січня, голови ОТГ Буковини та депутати облради просили уряд знизити тарифи. Вони підготували відповідне звернення.