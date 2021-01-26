Тарифний протест: на Буковині перекрили трасу національного значення

Місцеві мешканці незадоволені підняттям ціни на блакитне паливо та електроенергію

Місцеві мешканці незадоволені підняттям ціни на блакитне паливо та електроенергію

Фото: Нацполіція

У селі Дубівці Чернівецької області близько 40 місцевих мешканців протестують проти підвищення тарифів та перекрили трасу національного значення Н-10.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на патрульну поліцію Чернівецької області, передає RegioNews.

Близько 11.36 надійшло повідомлення на лінію "102” про перекриття руху в с. Дубівці Кіцманського району, на трасі національного значення Н-10, в кількості близько 40 осіб, які безперервно ходять по пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що мітингувальники, які перекрили дорогу, невдоволені високими тарифами на газ та електроенергію.

На місці події утворилися затори, за порядком слідкують працівники правоохоронних органів.

Нагадаємо, 25 січня у Чернівецькій області місцеві мешканці перекрили трасу і пікетували ОДА.