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26 січня 2021, 14:09 261

Тарифний протест: на Буковині перекрили трасу національного значення

26 січня 2021, 14:09 261
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Місцеві мешканці незадоволені підняттям ціни на блакитне паливо та електроенергію
Місцеві мешканці незадоволені підняттям ціни на блакитне паливо та електроенергію
Фото: Нацполіція
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У селі Дубівці Чернівецької області близько 40 місцевих мешканців протестують проти підвищення тарифів та перекрили трасу національного значення Н-10.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на патрульну поліцію Чернівецької області, передає RegioNews.

Близько 11.36 надійшло повідомлення на лінію "102” про перекриття руху в с. Дубівці Кіцманського району, на трасі національного значення Н-10, в кількості близько 40 осіб, які безперервно ходять по пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що мітингувальники, які перекрили дорогу, невдоволені високими тарифами на газ та електроенергію.

На місці події утворилися затори, за порядком слідкують працівники правоохоронних органів.

Нагадаємо, 25 січня у Чернівецькій області місцеві мешканці перекрили трасу і пікетували ОДА.

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