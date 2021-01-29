На Буковині "тарифні мітингарі" знову перекрили трасу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Поліція Буковини зафіксувала перекриття руху транспорту на автошляху Н-10 і поінформувала водіїв про ускладнення проїзду на автомобільній дорозі сполученням "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця".

На Буковині мешканці Берегомету Кіцманського району знову перекрили рух транспорту на трасі національного значення. Так мешканці висловлюють своє обурення підняттям тарифів на комунальні послуги. Поліцейські інформують водіїв про ускладнення проїзду на автомобільній дорозі сполученням "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця". Зокрема, наразі в селі Берегомет місцеві жителі безперервно рухаються по пішохідному переходу, висловлюючи в такий спосіб своє невдоволення тарифами на газ і його постачання, - повідомляють поліцейські.