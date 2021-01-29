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29 січня 2021, 14:35 962

На Буковині "тарифні мітингарі" знову перекрили трасу

29 січня 2021, 14:35 962
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Перекрили рух транспорту на трасі національного значання
Перекрили рух транспорту на трасі національного значання
Фото Нацполіції
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В селі Берегомет місцеві жителі безперервно рухаються по пішохідному переходу, висловлюючи в такий спосіб своє невдоволення тарифами на газ і його постачання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Поліція Буковини зафіксувала перекриття руху транспорту на автошляху Н-10 і поінформувала водіїв про ускладнення проїзду на автомобільній дорозі сполученням "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця".

На Буковині мешканці Берегомету Кіцманського району знову перекрили рух транспорту на трасі національного значення. Так мешканці висловлюють своє обурення підняттям тарифів на комунальні послуги. Поліцейські інформують водіїв про ускладнення проїзду на автомобільній дорозі сполученням "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця". Зокрема, наразі в селі Берегомет місцеві жителі безперервно рухаються по пішохідному переходу, висловлюючи в такий спосіб своє невдоволення тарифами на газ і його постачання, - повідомляють поліцейські.

На місці проведення акції працюють співробітники відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці охороняють безпеку дорожнього руху та здійснюють відвід транспортних засобів.

Нагадаємо, попередній тарифний протест, коли на Буковині перекрили трасу національного значення, відбувся 26 січня.

Також учора на Майдані відбувся новий мітинг: SaveФОП зібралися на "масштабний марш".

тарифи Буковина поліція протести Чернівецька область

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