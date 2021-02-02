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02 лютого 2021, 13:46 166

Одеська облрада вимагає від ВР і Кабміну зниження комунальних тарифів

02 лютого 2021, 13:46 166
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Підтримав проєкт звернення до центральної влади 71 депутат
Підтримав проєкт звернення до центральної влади 71 депутат
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Депутати Одеської обласної ради сьогодні, 2 лютого, звернулися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України з проханням не підвищувати тарифи для населення на природний газ і житлово-комунальні послуги, а також збільшити розмір субсидій.

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання trassae95.

Депутати вважають, що накопичення заборгованостей за газ та опалення через високі тарифи порушує права людей. Крім того, депутати закликали переглянути політику надання субсидій та відмовитися від їх зниження, оскільки субсидії скоротилися вже на 10 млрд грн.

71 депутат підтримав проєкт звернення до уряду, 6 були проти і один не проголосував", - йдеться в повідомленні.

Також свої голоси у повному складі віддала пропрезидентська фракція "Слуга народу". Проєкт підтримав і голова Одеської області Сергій Гриневецький.

Голова облради Григорій Діденко запевнив, що він особисто доставить звернення в Київ і доб'ється консультації з урядом.

Раніше повідомлялося, що міська рада Ужгорода просить владу знизити тарифи на комунальні послуги.

Кабмін ВР тарифи комунальні послуги Одеська область

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