Шмигаль не прийшов на "тарифну" зустріч з головами фракцій
Це вже жартома назвали "найшвидшою нарадою у спікера"
Це вже жартома назвали "найшвидшою нарадою у спікера"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч з головами фракцій у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Найшвидша нарада у спікера. За 6 хвилин. Прем'єр-міністр не прийшов на зустріч з главами фракцій, тому зустріч закрили, - написав Ярослав Железняк.
Як повідомлялося, на сьогодні планувалася в Раді чергова нарада з приводу тарифів для населення. У Верховній Раді вважають, що питання тарифів досі не вирішене.
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