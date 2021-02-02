Шмигаль не прийшов на "тарифну" зустріч з головами фракцій

Це вже жартома назвали "найшвидшою нарадою у спікера"

Це вже жартома назвали "найшвидшою нарадою у спікера"

Фото: Facebook

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч з головами фракцій у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Найшвидша нарада у спікера. За 6 хвилин. Прем'єр-міністр не прийшов на зустріч з главами фракцій, тому зустріч закрили, - написав Ярослав Железняк.

Як повідомлялося, на сьогодні планувалася в Раді чергова нарада з приводу тарифів для населення. У Верховній Раді вважають, що питання тарифів досі не вирішене.